敦睦艦隊一名確診者與2友人17日曾到成功大學光復校區高場西籃球場地打籃球，台南市衛生局調閱監視器掌握同場與其接觸者通知居家隔離，連日來陸續釐清11人為成大學生、1位是服役中空軍，共匡列14人，全部從 4月22日至5月2日零時進行居家隔離，衛生局後續追蹤接觸者健康情形，截至目前接觸者健康情形良好，籲請民眾安心。

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，染疫官兵趴趴走，其中一名確診患者17日下午曾前往成功大學光復校區打籃球，當時球場另有13名民眾，當時確診者與友人進行三對三，全程都沒戴口罩，在台南市警方協助清查下，目前已尋獲全數接觸者，11人是大學生，唯一一位民眾則是在某空軍基地服役現役軍人。

台南市長黃偉哲提醒市民朋友，近日應勤洗手、外出全程戴口罩，避免出入擁擠場所，倘市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，請勿恐慌；如果有相關疑似症狀，請撥打06-2880180，將由專人安排就醫。

(中時 )