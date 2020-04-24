許常德發文。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

羅志祥（小豬）與周揚青9年情變風波炒得沸沸揚揚，今(24日)清晨羅志祥二度發道歉文，承認自己辜負對方感情，一次又一次欺騙對方，對周揚青和不尊重過的女生們道歉。對此，音樂人許常德發文認為小豬早錯過第一時間懺悔機會，二度發道歉文效果有限，更指：「模糊道歉只是在凌遲自己」。

針對豬揚情變話題，許常德說昨有主持人問他羅志祥該怎麼做，他給的回答是：「深刻反省，只能做這件事，其他都不要說」。事情爆發後，有人認為周揚青有背景才敢這麼做，許常德則不認為，「都網路時代了，素人都可以上八卦雜誌封面，也能跟媒體投訴，上節目說出內幕，而且網路發聲管道那麼多」。

看到羅志祥第一份道歉信，許常德不意外的說「果然只想用律師的口吻回應」，「但我昨天就說這封信若只是寫給媒體和粉絲和路過的人看，就不會平息事件，這封信只有讓周揚青覺得息怒才可能擺平，所以他今晨五點又發了第二封道歉信，而且是針對周揚青的」。

許常德建議羅志祥必須真心道歉，此時說再多都沒用，「錯在哪裡，錯了什麼，周揚青的所有指控都不迴避的回應，這樣的標準才是周揚青要的」，呼籲小豬別再避重就輕，「徹底吧，做一個真心懺悔的範本吧，代表全天下的男人懺悔的範本才有效。不然第三封也不必寫了」。

(中時電子報)