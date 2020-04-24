台積電(2330)今日早盤股價開平後震盪小跌，盤中小跌1元為294.5元。周四外資轉買超5029張，但本周前三個交易日共賣超22820張，本周外資操作仍較上周轉為較保守。

台積電ADR周四收52.64美元，下跌0.31美元或0.59%，折合台幣每股約316.6元。台積電周四在台股收盤價為295.5元，並未成功站回300元關卡。

台積電在上周四下午舉行法說會，上周五股價衝上308.5元，本周一再攻309元反彈新高，但外資反手賣超，台積電本周股價回檔，並未能站回季線以及300元關卡。

台積電上周四(16日)法說會釋出樂觀預期，第二季業績平穩於高檔，2020全年營收上看成長19%。台積電的財報以及展望均優於預期，外資認錯回補，上周五(17日)外資買超逾5.7萬張列為買超個股首位。本周一股價續創反彈來新高，達309元並站上季線關卡，但本周一起，外資逢高調節。本周前三個交易日，外資均站賣方，外資連三日共賣超台積電股票22820張，周四反手買超5029張，但本周仍可能轉為賣超。

台積電在剛公布之108年度股東報告書中，指出先進製程持續加速研發，期待5G相關及高效能運算(HPC)帶動未來幾年之強勁需求。但若疫情持續且加劇，仍可能對營運帶來重大的不利影響。

(時報資訊)