英國《金融時報》報導，吉利德（Gilead Science）開發的新冠狀病毒實驗性藥物瑞德西韋（remdesivir）在中國進行的臨床試驗失敗，隔夜美股三大指數盤中漲幅回吐，終場幾近收平，加上目前美股期貨下跌，受此拖累，周五香港恆生指數開跌0.55%，為23844.55點。國企股(H股)開跌0.44%，為9661.47點。受國際油價持續走高激勵，「三桶油」（中石油、中石化、中海油）逆勢上揚。

(時報資訊)