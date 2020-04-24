《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國《金融時報》報導，吉利德（Gilead Science）開發的新冠狀病毒實驗性藥物瑞德西韋（remdesivir）在中國進行的臨床試驗失敗，隔夜美股三大指數盤中漲幅回吐，終場幾近收平，加上目前美股期貨下跌，受此拖累，周五香港恆生指數開跌0.55%，為23844.55點。國企股(H股)開跌0.44%，為9661.47點。受國際油價持續走高激勵，「三桶油」（中石油、中石化、中海油）逆勢上揚。 (時報資訊) #中石化 #開跌 #美股 #恆指 #英國 也許您會感興趣 推薦閱讀 趁修正 把握美股中長線機會 04:102020/04/20 投資理財 《港股》開低走低 恆指大跌2.39％ 10:512020/04/21 財經 《港股》油價暴跌＋金正恩病危傳言 恆指重挫2.2％ 16:312020/04/21 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國6月期油價大跌 盤中驚見個位數 10:002020/04/22 財經 《港股》美股大跌 恆指開低1.06％ 10:002020/04/22 財經 英外交部：不改變讓華為參與5G網路建設決定 10:562020/04/22 財經 《港股》A股、美股期貨上揚 恆指收漲0.42％ 17:052020/04/22 財經 《港股》油金股領軍 恆指開漲0.38％ 10:172020/04/23 財經 《港股》恆指收漲0.35％ 惟交投仍顯清淡 16:482020/04/23 財經 不甘淪為西方科技與戰力的魚肉 04:092020/04/24 兩岸藝文 財經熱門新聞 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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