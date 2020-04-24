杜蘭特（Kevin Durant）去年夏天決定離開金州勇士前進布魯克林籃網，他曾在受訪時提到離隊原因，主要是與隊友格林（Draymond Green）在休息室爆發口角，但近日格林卻爆料，其實早在2017年總冠軍賽結束後，杜蘭特就有點不滿在球隊的定位。

格林近日出席前NBA球員巴恩斯（MattBarnes）與傑克森（Stephen Jackson）主持的播客節目，格林認為，如果自己真的是杜蘭特離隊的主因，那麼球隊會去交易自己去安撫他，但總管麥爾斯（Bob Myers）卻向格林說：「我愛你，我不會把你交易到一支爛隊，但你會想去哪？」

因此，格林認為，杜蘭特離開主因是對於自己在球隊定位的不滿，大概是從2017年總冠軍賽結束後開始的，儘管當年勇士擊敗由詹姆斯（LeBron James）領軍的克里夫蘭騎士贏得總冠軍，杜蘭特更是拿下冠軍賽MVP，但大家卻還是認為詹姆斯是聯盟第一人，格林認為，從這時開始杜蘭特就不太高興了。

格林認為，杜蘭特當年從詹姆斯手上搶走冠軍金盃，取得最棒的表現，也因為這樣，杜蘭特應該超越詹姆斯成為聯盟第一人，但隔天打開電視卻看到標體寫道：「詹姆斯是全聯盟最好的球員嗎？」而每個人都在討論這件事，大家也都認為詹姆斯仍是聯盟第一人。

從那之後，格林發覺杜蘭特變了，開始指責柯瑞（StephenCurry）和湯普森（Klay Thompson）為什麼要投籃而不是把球傳給他，但格林認為，柯瑞和湯普森一直都是照著自己的方式去打球，跟以前沒什麼不同。

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(中時電子報)