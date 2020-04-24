高雄市長韓國瑜在高雄防疫成績有目共睹！為保高雄不因海軍盤石艦隊成防疫破口，努力防疫，竟遭衛福部長陳時中三番兩次阻擾嗆聲，讓網友大嘆陳時中是否跌下神壇了？

在韓國瑜下最後通牒後，原本24位拒絕疫調的海軍官兵，最後都配合疫調，因此沒有開罰問題。高市府更驚爆今天中央流行疫情指揮中心公布新增的1人染疫，曾是拒絕疫調者之一。對比陳時中對於拒絕疫調官兵的態度，竟回說「沒有法定義務接受調查」，韓國瑜此舉可是狠狠打臉陳時中，因為拒疫調就是確診者，證明高市府的措施並沒錯。

而陳時中針對韓國瑜也不是一兩天的事了，除了韓國瑜為加強防疫，擬針對拒絕疫調的磐石艦官兵，依《傳染病防治法》開罰，遭陳時中打臉外；韓國瑜要普篩4000多名第一線醫護人員，陳時中也持反對態度。

對此，《聯合報》認為，盤石艦隊爆發疫情後，陳時中對疫調的態度突然改變，先是不給高雄政府名單，然後官兵拒疫調，陳時中竟替其緩頰！這樣倒打地方政府一把，拆地方政府的檯，成就自己有何好處？

批踢踢網友表示，「看不太懂耶 陳時中這時候出來拆地方政府的台做什麼？如果他覺得地方政府權限不足，直接代表中央政府出來授權，不行嗎？」更擔心陳時中會因此跌下神壇，如果跌下神壇，更直言放心：他下神壇絕不是鐵粉的關係！

網友留言。（批踢踢網頁）

(中時電子報)