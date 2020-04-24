羅志祥與周揚青9年情散後，被踢爆劈腿、約砲、多P樣樣來。(圖／取自微博)

藝人小豬羅志祥與相戀9年的網紅女友周揚青分手，不料卻突被周楊青踢爆劈腿、約砲、多P，連旗下女藝人與化妝師也「密切關係」，讓外界看傻眼。其實，男女交往若對感情背叛或隱瞞，從平時的行為舉止可看出一些跡象。《Bright Side》就有整理另一半可能有所隱瞞的10個跡象，從這些跡象中，適時引導對方說出真話，或許對於兩人感情的經營及未來發展會有幫助。

1.聲音改變：如果發現你的另一半講話的音調、音高跟平常不一樣，而且清嗓子或深呼吸比平時更頻繁，這些可能都是對你有所隱瞞而感到緊張的反應。

2.害怕目光接觸：眼睛最藏不住祕密，如果另一半時常避開你的視線，可能是內心有鬼，這也就是為什麼要盡量不與你進行眼神交流。

3.回答問題含糊不清、眼神飄忽不定；如果另一半回答問題時，答案含糊不清或常用一個問題來回答你的問題，有可能在試圖掩蓋某些內容，尤其眼神飄忽不定可看出一些端倪。

4.擺出面無表情的撲克臉：面部表情可以透露出很多訊息，如果你的伴侶試圖隱瞞什麼，就很有可能會嘗試讓自己的臉部表情保持一致，以避免不小心流露出內心的秘密。

5.頻繁眨眼：眨眼過多可能是說謊的跡象。人在壓力之下，眼睛的眨眼速度會增加；因此，如果發現伴侶的眨眼次數比平時多，很可能是在撒謊。

6.莫名對你猛烈抨擊：隱瞞不能說的秘密，內心多半會感到內疚，所以常會反應過度，對你猛烈抨擊，試圖讓你覺得自己才是做錯事的那一方，好掩飾自己的不誠實。

7.工作時間變長：加班次數變多或是更頻繁地出差，也有可能有所隱瞞，便拿工作當藉口。

8.不再和你親密：如果覺得伴侶對彼此之間不再感興趣，很可能已經有其他人可以滿足他的親密需要。

9.突然很重視自己的外表：原本對自己沒什麼要求的人，卻忽然開始重視外表，積極開始保養、健身，甚至改變自己的品味，要特別注意他很可能想引起某人的注意或迎合某人的喜好。

10.過度保護自己的手機：儘管隱私很重要，但如果總是手機不離身、過度保護手機，那可是一個警訊，甚至接到電話常躲在你聽不到的地方講，表示他有些事情不能讓你知道，對你有所隱瞞。

(中時電子報)