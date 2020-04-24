高雄市長韓國瑜今（24）日再度親上火線，主持防疫記者會，會中正式宣布，即日起八大場所採取實名制，但初期會以勸導為主，「不會動不動把開罰放在嘴巴」，場所業者也應採行四點防疫措施，若經勸導仍不配合執行者，必要時將依傳染病防治法處3000元以上，1萬5000元罰鍰。

韓國瑜提到，八大實名制已經討論近半個月，市府組成聯合輔導稽查小組，輔導業者執行，一開始勸導，希望業者配合，如果不配合者，必要時依傳染病防治法予以處罰。

韓國瑜提到八大業者必須遵守四項規定，包括一、入內活動採實名制：進入營業場所應填寫實名登記表，否則應拒絕進入。二、入口處安排專人管制，量測體溫及手部消毒。三、營業空間容留人數以平均每人四平方公尺為原則，並得視需要調整減少空間容留人數。四、場所內所有消費者均應戴口罩、保持1公尺以上社交距離，且為確保市內校園學生安全，進入各級學校教室、補習班，會強烈建議配戴口罩。

經發局長伏和中指出，八大行業採取實名制從今日起開始實施，除了日前中央已公告的酒店、舞廳、有男女陪侍的店家停業外，其餘室內場所包括視聽歌唱、三溫暖、夜店、舞場、酒吧、特種咖啡茶室，都必須採取實名制，最主要出發點讓市民健康獲得保障。

(中時電子報)