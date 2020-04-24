海軍敦睦艦隊染疫，恐成台灣防疫破口，其中磐石艦上已經出現29個病例，而昨日高雄市長韓國瑜強硬要求多位已接受隔離的海軍官兵進行疫調，對此，防疫指揮官陳時中表示，依規定若該人未確診，可以拒絕接受疫調；但韓國瑜仍堅持不接受疫調便開罰。

最後24位接受疫調的官兵中，竟出現一位確診患者。對此，港媒中評社指出，在這次敦睦艦隊染疫事件來看，韓國瑜成功把握這次的危機，一改敗選後低調作風，強硬作法讓人刮目相看。

而這次磐石艦上已經出現了29名確診患者，足跡更是遍布全台，六都首長嚴陣以待，港媒指出，儘管陳時中多次表示台灣目前離封城還很遠，但各位市長已經陸續開始規劃封城兵推，「順時中」似乎已經不足以應對目前的疫情，各首長已經開始「超時中」。

港媒分析指出，新冠疫情爆發以來蔡英文政府應對良好，蔡英文、蘇貞昌、陳時中的好感度也水漲船高，但是這次在磐石艦疫情上，疫情指揮中心面對高雄疫情卻明顯帶有政治味，不管是反對韓國瑜進行疫調，或是反對高雄進行全市醫護普篩，皆重創了蔡政府的防疫神話，陳時中也將因此走下神壇。

(中時電子報)