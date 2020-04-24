聯合國國際法委員會委員、武漢大學國際法研究所特聘教授黃惠康24日在中共中央機關報《人民日報》撰文指出，一些國家的反中政客企圖將新冠肺炎疫情政治化、汙名化。有人開始炮製針對大陸的「索賠訴訟」，還有非政府組織向聯合國人權理事會提出「病毒戰」申訴，這場由美國蓄意挑起針對大陸的輿論戰、外交戰，有必要從法律角度大聲疾呼：藉新冠肺炎疫情汙名化大陸，於法不容。

文章指出，首先，是關於疾病或新型病毒的命名。世界衛生組織（WHO）有明確、統一適用的法律準則。2020年開始全球流行的新型冠狀病毒感染的肺炎，正式被命名為「2019冠狀病毒病」（COVID-19）。基於對歷史上疾病命名的經驗教訓的深刻反思，新病毒命名準則的核心，就是要避免病毒或疾病命名的汙名化。任何將新冠病毒與特定國家或地區掛鉤或連接的言行，不是無知觸法，就是知法犯法。

文章表示，其次，是將本國疫情蔓延的責任歸咎於大陸的所謂「中國責任論」，在法律上完全站不住腳：第一，WHO和國際科學界至今未確定新冠病毒的起源地，國際法上也無病毒起源地國家責任的任何規定。第二，根本不存在所謂大陸政府「隱瞞疫情」和「不作為」的客觀事實。第三，根據國際法，國家責任的產生，在受害國的損失和責任國的不法行為之間必須存在因果關係。大陸對美國沒有實施任何可歸因於大陸政府的國際不法行為，大陸的防疫抗疫行為與美國因疫情大規模爆發可能遭受的損失之間，也沒有任何因果關係。

文章強調，陸美之間沒有關於公共衛生和突發事件方面的雙邊條約或協定，因而不存在任何違約情事。繼而依《國際衛生條例》相關規定，締約國只負有向WHO通報疫情的義務，但陸方還是及時並持續通報美方。美國最早獲知大陸疫情資訊，並一直獲得持續的更新資訊，完全有機會採取有效措施防控新冠肺炎疫情蔓延。

文章分析，再者，一些民間組織和律師試圖對大陸發起「集體訴訟」，在法律上根本站不住腳。美國當事人以所謂恐怖主義例外、商業例外、侵權例外等程序法上理由，主張美國法院可以對大陸政府行使司法管轄權，主張大陸應該承擔賠償責任，言之鑿鑿，但無論在程序法還是實體法，均經不起推敲。從訴訟程序上看，「國家豁免原則」是公認的國際法原則，這點美國法院就不具有司法管轄權。大陸的防疫抗疫行為，也不涉恐怖主義、商業、侵權行為。

(中時 )