1.威剛(3260)：攜手英特爾開發設計旗下首款電競筆電，台、墨與北美陸續開賣，外資賣超縮手，早盤股價一度漲逾3%。
2.富邦媒(8454)：宅經濟題材未退，母親節商機添利，早盤股價逆漲近2%。
3.士紙(1903)：本業動能無力，3月虧損1700萬元，外資昨轉買超仍擋不住空頭追趕，早盤再跌逾3%
4.大成(1210)：昨三大法人擴大買超794張，為連兩日攜手買超，推升早盤股價逆漲近2%，挑戰重回40關。
5.富旺(6219)：外資連三日買超計847張，帶動早盤股價持續逆漲逾2%。
6.大宇資(6111)：擬配3元股利，為2004年來首次發放，早盤放量大漲逾6.5%。
7.智原(3035)：Q1每股純益0.16元，Q2營收看增5%，惟外資轉賣超，早盤獲利了結賣壓，下挫逾5.5%、失守5日線。
8.精測(6510)：H2市況不明朗，股價下跌逾4%，回測5日線。
9.矽統(2363)：積極投入防疫，外資昨賣超縮緩，晨盤翻紅續漲逾2%，再寫波段新高價。
10.志超(8213)：擬配息2.5元，不畏三大法人續空，早盤挾量上攻逾5%，登一個月高價。
11.熒茂(4729)：獲呼吸器急單利多續燒，連拉2根漲停慶賀。
12.台康生技(6589)：快篩試劑題材熱，股價連兩日攻頂，站上1年高峰。
13.寶齡富錦(1760)：快篩試劑神助攻，股價續亮燈漲停，登1年新高價。
14.隆達(3698)：推出全球首款Mini LED筆電，近期股價水漲船高，今帶量勁揚3%攻上3個月高點。
15.晶電(2448)：擬斥資54億元在台建置大部分Mini LED產能，早盤揚升2%，來到相對高點。
16.泰博(4736)：Q2業績可望衝新高，獲外資連10買相挺，晨盤挾量衝高4%，登上1年高點。
17.瑞基(4171)：防疫題材續點火，股價連拉4根漲停，續衝天價178元。
18.盛弘(8403)：近日獲外資偏多操作，早盤多頭發動快攻急漲8%，呈現日K連三紅。
19.光鋐(4956)：無懼外資連11賣+遭列警示股，早盤仍帶量彈高6%，登波段高峰。
20.興能高(6558)：獲外資連2買，晨盤帶量急彈8%，站穩5日線。
21.強信-KY(4560)：擬配息4元，早盤噴量觸及漲停。
22.第一金(2892)：擬派利1.35元，登近3年新高，不甩三大法人持續賣超，早盤挾量漲逾3%。
23.康那香(9919)：防疫概念正熱，外資連2日買超，早盤放量漲逾6%。
24.中鼎(9933)：旗下俊鼎拿下離岸風場水下基樁最大訂單，帶動早盤漲約2%，躍上5日線。
25.新麗(9944)：三大法人昨擴大買超，早盤偏多操作、漲逾6%。
(時報資訊)
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