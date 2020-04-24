新冠肺炎疫情造成消費緊縮、市場派有意參與今年董監選舉、宅食經濟發燒，百年企業福壽(1219)掌舵人洪堯昆董事長一貫的淡定以對，認為和市場派坐下談談，大家休兵一起提名，消費雖然緊縮但宅食經濟發燒，公司產品將盡快推出更多品項的小包裝方便消費者購買使用，提高產品的附加價值，以下是專訪內容：

Q.疫情波及全球貨運，黃小玉有無影響，未來價格走勢?

A.黃豆、小麥及玉米貨運原本就是靠大船運載，目前仍是正常航運，並不像空運受到限礙，國內業者安全庫存約在2~3個月左右，就算船期延遲1~2天或是2~3週，也不會有什麼影響。全球受到新冠肺炎疫情的衝擊消費力緊縮，黃小玉價格後市看跌，不過，台灣因為7~8成都靠進口，算是淺盤經濟，到底價格會如何還無法有明確的預估。

Q.市場派有意介入今年董監選舉，公司準備好了嗎?

A.公司持股超過5成，經營權穩定，其實這個行業也不好搞，大家坐下來一起談一談，自己是君子坦蕩蕩，公司的經營、理念、業績沒有什麼不可告人的，大家交個朋友，也許共同提名，讓大家更為了解。至於為何會招來市場派眼光，洪堯昆笑著說，自己也不知道，也很想要了解，或許公司正派經營獲得大家的肯定吧。

Q.疫情讓消費力緊縮，業績是否受到影響?

A.疫情使得消費者減少外食，油脂業績受到波及，業務用油減少約3成左右，不過，福壽的網購成績增加一些些，在大賣場通路中，小包裝的芝麻油、香油以及寵物食品銷售量都有在增加，目前正在規劃加強b to c的業務。他認為，還是可以適當的出去外食，不需要草木皆兵，搞得人心惶惶，心情放鬆也是防疫的一種方法。

Q.宅食經濟發燒，如何正面迎擊?

A.現有的福壽易購網約有400多項商品，品項還不夠多，日前已成立b to c小組，希望能夠研發出接近千項的產品，並增加小包裝產品，讓消費者使用上能更容易。在新品研發方面也十分努力，雞肉香腸、雞肉貢丸都是新商品，目前少量在推，正在試試市場的反應。希望將公司高品質的氣冷雞肉將努力加工成受歡迎的好東西，提升附加價值，搶攻宅食經濟。

Q.缺糧傳聞沸沸揚揚，台灣會走到這一步嗎?

A.大笑三聲回答，不會啦，政府一直隨時都在注意，加上各企業安全庫存以及正在航運途中也算是儲存的穀倉，就算是某地區延遲放出來，大家也都是互通有無，台灣糧食是夠的!

(時報資訊)