PGO向醫護人員致敬 購買七期J-bubu享千元購車金 10:212020/04/24 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 唯一連續18年榮獲台灣精品獎肯定的PGO摩特動力機車，為了體恤第一線抗疫醫療人員的辛勞，推出醫護人員優惠購車方案，即日起至5月底前，凡現職醫護人員，憑證件購買PGO J-bubu七期車款，除了原本折扣方案外，無論現金或分期購車，均額外享2,500元購車金折扣。 (工商 ) #PGO #醫護人員 #七期 #購買 #bubu 也許您會感興趣 推薦閱讀 美妝齊推優惠回饋醫護！這5大品牌祭「免費活動」挺抗疫英雄 00:312020/04/20 美妝 熱錢尋出口 七期豪宅預售夯 04:102020/04/20 產業．科技 感謝有你們！85度C送400杯咖啡挺醫護 11:112020/04/20 財經 吃雞肉飯不用錢？近百店家挺醫護人員 18:372020/04/20 生活 東森購物聯手農委會 由王令麟購珍珠芭樂贈北區三醫院 12:192020/04/21 財經 東森購物聯手農委會 王令麟購百萬高雄芭樂贈北區三醫院 19:022020/04/21 生活 台北、台南遠東飯店 推醫護人員回饋專案 04:092020/04/23 證券．權證 茂林-KY捐贈插管防護箱 13:172020/04/23 財經 反對高市醫護人員普篩 台灣醫事行動聯盟號召連署 18:472020/04/23 政治 遠百送愛心便當 為抗疫醫護加油 04:092020/04/24 產業特刊 財經熱門新聞 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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