唯一連續18年榮獲台灣精品獎肯定的PGO摩特動力機車，為了體恤第一線抗疫醫療人員的辛勞，推出醫護人員優惠購車方案，即日起至5月底前，凡現職醫護人員，憑證件購買PGO J-bubu七期車款，除了原本折扣方案外，無論現金或分期購車，均額外享2,500元購車金折扣。

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