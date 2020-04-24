據中國國際電視台官方微博報導，4月23日，中國疾控中心主任高福院士在接受CGTN中國國際電視台採訪時表示，或許到今年9月，我們能有一種在緊急情況下可以使用的（新冠）疫苗，提供醫護人員使用；也許明年初，我們能研發出可用於健康人群的疫苗。

高福表示，開發疫苗和藥物是需要時間的。大陸或許可以研發出疫苗，但這需要時間，因為疫苗將用於健康人群。你要確保你正在開發的疫苗是安全和有效的。否則，你能把「也許」有用的疫苗用在人的身上嗎？你不想用「也許」這個詞，你想確保它是安全的有效的，真能起作用的。

「在我看來，中國在相關病毒疫苗研發的前沿。或許到今年9月，我們能有一種在緊急情況下可以使用的疫苗。」高福表示，「比如說。如果疫情再次大規模爆發，仍然處於第二和第三階段，臨牀試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療工作者。」

高福預測，「在我看來，也許明年初，我們能研發出可用於健康人群的疫苗。這一切都取決於我們的研發進程。目前在中國，我們有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗，一款是腺體病毒載體疫苗，另一款是滅活疫苗。它們正在進行二期或二期臨床試驗。」

(中時 )