磐石軍艦29名官兵染疫事件，這幾天隨著疫調及驗血檢查的進展，對於他們在何處感染，且艦上是幾波感染，將會有愈來愈清晰的輪廓。胸腔重症科醫師蘇一峰表示，磐石軍艦經驗告訴我們，無症狀感染者比例非常高。

蘇一峰今在臉書上說，磐石軍艦的寶貴經驗告訴我們2件事，無症狀感染者的比例非常高，且密閉空間密集接觸+無保護中招機率也非常高。

不過，與他國軍艦染疫比例相比，台灣磐石軍艦的數字相對較低。有網友懷疑，台灣人到底除了口罩洗手外，還不小心做了什麼導致這個結果呢？蘇一峰回應說，看起來台灣人的體質似乎對病毒有較強的適應力，但他也說不確定啦。

網友對此也各有見解，「我在想會不會是在東亞，這病毒進化了。變成會和人類共存」、「比起羅斯福號，已經是不幸中的大幸了。該把病毒株解析一下兩艦是否相同？」、「個確診的弟兄（年輕人）未被確診前還到成功大學打了4個小時的籃球，真的很強」。

(中時電子報)