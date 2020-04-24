大陸央視新聞報導，香港中學文憑考試於今天（24日）正式開考，這個考試相當於大陸的高考（大學聯考），考生可以憑成績申請香港、大陸以及海外的大專院校。從今天起一個月左右的時間裡，香港將有超過50000名考生走進考場參加不同科目的考試。本屆文憑考試本應在3月下旬開始，但由於疫情原因延期一個多月後開始。

24日舉行的首科考試是視覺藝術科目，當天上午8時30分到12時30分之間進行，大約有3000多名考生在不同考場參加考試。為保障考生及考務人員的健康，香港考評局根據衛生防護中心的建議，在考試期間採取多項預防感染及應變安排措施。

按照要求，考生在進入考場前必須戴上口罩，接受體溫測量、簽署考生健康申報表，以及用酒精洗手液清潔雙手和進行鞋底消毒等。進入考場後和考試期間，考生必須全程戴口罩，不允許摘下口罩，否則將被視作違規。而在考場內考生座位之間的距離不得少於1米，並盡量達到1.8米的理想距離。另外，考試休息期間及使用洗手間的使用也有相應安排，以期確保考生能繼續保持社交距離。

香港中學文憑考試，簡稱文憑試，是香港新學制下，評估學生6年中學學業程度的考試，分為中國語文、英國語文、數學和通識教育四門必修科目，以及兩至三門選修科目。首屆文憑試於2012年舉行。

(中時 )