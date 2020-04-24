才剛傳出百度雲總經理尹世明、副總經理張志琦近期已經離職的消息，大陸網路巨頭百度再被披露，因近年老臣戰將頻繁離開，已在4月初大規模換血中高層，總共提拔3位副總裁和51位總監。

騰訊潛望報導，在4月7日，也是百度App整改消息公布的前一天，百度全體員工收到公司信，多達54人晉升總監級以上，規模之大可謂史上首次。

報導稱，在百度總監級僅次於副總裁，而總監級人數為100多人，超過50人的晉升占比規模相當之大。此次晉升者包括曹曉冬（移動生態用戶增長部）、平曉黎（百度App業務部）等三名M4級別人士。以往，M4是百度的執行總監，他們是僅次於副總裁的最高總監級，在整個百度鳳毛麟角。

近年百度中高層管理者不斷出走、退休，包括董事長李彥宏之下的幾大人物，如前COO陸奇2年前離職，前高級副總裁向海龍1年前離職，張亞勤進入退休計劃。副總裁也有吳海鋒、鄭子斌、顧國棟、趙承、尹世明、王路等人離開，而2019至今總監級人物也流失嚴重。

同時，近期如百度App整改等消息也打擊士氣，外界分析，百度此舉除加速中高層年輕化之外，也希望藉由提拔留住人心。

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