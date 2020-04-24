敦睦艦隊讓近期疫情更趨緊張，高雄市各百貨賣場紛紛加強全館消毒，高雄大遠百再推5大防疫政策，包含保持社交距離宣導、美食防疫隔板、全館消毒滅菌作業頻率提昇、各出入口增設酒精消毒器含電梯口、美食街，並於電梯內外加裝樓層按鈕防疫銅片貼，同時全館工作同仁均響應自主配合，為確保民眾在公共場所出入的安全，持續與中央流行疫情指揮中心及高雄市政府衛生局保持密切連繫，嚴格落實相關防疫政策，高雄大遠百以實際行動對抗疫情，請民眾安心購物。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，遠東百貨秉持扶植在地產業的營運宗旨，善盡企業社會責任，持續與高雄市各區聯名企畫，推廣當地農特產及特色文化，繼與大寮、內門、永安合作後，今年首度於母親節檔期攜手高雄市美濃區公所、美濃區農會三方聯名，獨家推出「美濃物產快閃櫃」、遠百愛的串連「揪愛稻美濃．愛心米大募集」公益認購活動及「美濃鄉村文化攝影展」，展出15幅精彩作品，在疫情緊張的期間讓民眾有一個放鬆心情、舒緩身心的好去處。

為讓民眾能舒緩疫情帶來的緊張氛圍，高雄大遠百即日起至五月十二日止，於四樓中庭舉辦「美濃鄉村文化攝影展」，由美濃知名攝影大師-鍾北鳳老師帶來15幅精彩作品，鍾老師投入攝影的行列已有20幾年，曾多次參加攝影比賽並得獎，美濃鄉村風景秀麗，山光水色交相輝映，加上勤勞純樸的鄉親，構成了一幅天然美景照片；而客家居民建築具有防衛的結構，保存至今的伙房建築，充滿濃郁客家氣息，其古老傳統行業及客家人文風情，也是許多攝影人士拍照的好題材，此次展覽希望讓民眾在疫情緊張的期間，透過一幅幅生動的作品也能感受到美濃在地文化之美。

高雄市美濃是台灣十大觀光小鎮，擁有4000公傾良田，土壤肥沃，加上灌溉水源充足，孕育出南台灣殼倉，並有許多美濃限定的農特產品，自古即有「水稻孕育了美濃．美濃孕育了高雄147米」，最為民眾熟悉的就是美濃高雄147米，另有月光山木瓜、野蓮、冬季的白玉蘿蔔和橙蜜香番茄；即日起至五月十二日，於高雄大遠百地下一樓設立「美濃物產快閃櫃」，民眾可就近買香Q的美濃高雄147米、在地特色的美濃白玉老蘿蔔乾、橙蜜香蜂蜜番茄乾，以及芝?油、紅豆、黃豆、黑豆、野蓮手工皂等眾多商品，單筆消費滿2000元還可參加汽車大抽獎。

高雄大遠百母親節檔期推出「寵愛媽咪」超值回饋，五月十二日前，於百貨服飾當日消費累計滿5000元送500元抵用券；保健器材當日單筆滿5000元送500元抵用券；大家電當日單筆滿10000元送1000元抵用券；12大銀行全館當日單筆分期刷滿6600元送250元；配合10大銀行信用卡，於數位3C單筆分期刷滿10000元送500元，防疫宅在家追劇不可少的APPLE全系列商品，正是採買最佳時機；另外，再推超級驚喜「汽車大抽獎」，凡持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費滿2000元且累點成功，即可獲得乙次抽獎機會，有機會抽中HYUNDAI ELANTRA 1.6L汽車乙部，買越多中獎機會越大。

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