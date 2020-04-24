BMW 2GC新車周末上市 10:342020/04/24 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶馬（BMW）汽車總代理汎德公司宣布，BMW全新2系列Gran Coupe車款，將於本周末（25日）於全台展示間同步發表上市。 汎德指出，全新2 GC引進車型包括M235i xDrive、218i M Sport Edition（限量100輛）、218i運動版，訂價分別為166萬、179萬、260萬元。 (工商 ) #全台 #全新 #BMW #GC #汎德 也許您會感興趣 推薦閱讀 美廉社加發第二波振興券 限量15萬本、每本1,185元 18:002020/04/21 財經 【上揚趁亂跨很大2】不僅旅遊還創「麟咖啡」 目標全台連鎖展店 08:312020/04/22 財經 郭耀井將接任奇力新總座被動廠再傳人事異動 09:232020/04/22 財經 恩智浦新Wi-Fi 6產品組合 加速Wi-Fi在多元市場採用 09:432020/04/22 財經 台電走向循環經濟 退役電桿變成文青燈具 12:362020/04/22 財經 FlexEnable鎖定OLCD市場 搶攻LCD升級需求 15:152020/04/22 財經 19歲男撿手機誤踩油門 BMW撞爛轎車 16:122020/04/22 社會 《生醫股》齊防疫 葡萄王捐贈機能飲料 17:052020/04/22 財經 遠傳搶攻宅經濟 全家上網吃到飽月租699元 17:162020/04/22 財經 小屁孩開BMW狂飆 車速如電影「玩命關頭」衝撞機車 14:022020/04/23 社會 財經熱門新聞 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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