寶馬（BMW）汽車總代理汎德公司宣布，BMW全新2系列Gran Coupe車款，將於本周末（25日）於全台展示間同步發表上市。

汎德指出，全新2 GC引進車型包括M235i xDrive、218i M Sport Edition（限量100輛）、218i運動版，訂價分別為166萬、179萬、260萬元。

(工商 )

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