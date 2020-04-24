台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）2020年股東常會決議，通過每股配發2.2元現金股利，將公司經營成果與全體股東分享，改寫新高紀錄。

這次股東會還增設審計委員會來取代監察人制度，同時全面改選董事七席（含獨立董事三席）。新當選董事分別為天權投資(股)公司代表人蔡玉葉、天權投資(股)公司代表人葉俊良、台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利、台灣鋼鐵(股)公司代表人趙世傑；三席獨立董事分別為台北市電影委員會委員楊貴媚、新農科技(股)公司財務長吳締苗，以及文化大學法律學系教授吳盈德。股東常會結束後旋即召開首次董事會，推選蔡玉葉續任董事長。

沛波2019年營收站上30.12億元，年增23.83%；稅前淨利達1.01億元，年增逾132倍，稅後淨利為0.89億元，年增逾318倍，EPS達2.89元，營收與獲利同步刷新紀錄，繳出歷年最佳營運成績單。

董事長蔡玉葉在股東會上感謝董事及所有股東的支持，並表示2019年營運創新高紀錄，主要受惠國內營建市場對鋼筋產品需求增溫，公司產能供不應求，透過逐步在北、中、南部擴建二次加工廠並打造自己的優勢通路，就地提供客戶更完善的產品，進而帶動公司業績逐月成長，展現轉型成效。

蔡玉葉並指出，波沛的工廠皆在台灣，加上鋼筋為內需導向產業，建築工地為戶外工作型態，生產與銷售皆不受新冠肺炎疫情影響，會謹慎觀察後續疫情與市場變化。此外，為配合政府的防疫措施，凡進入公司都要全面量測體溫，工作時必須配戴口罩；戶外的建築工地，也儘可能維持適當距離、避免過度交談，鼓勵員工做好自身防護。期盼股東與員工能共體時艱，並相信沛波有足夠的實力可以度過這個疫情艱難時期。

展望今年，公司維持正向樂觀看法，受惠政府刺激內需措施，預料將加速各大公共工程的推動，有利提升對相關鋼品的需求，公司將持續強化產品組合擴大市佔率，以更精準的目標策略，區隔市場，精準行銷，同時更有效率的管理以降低成本，進一步提升整體獲利空間。

(工商 )