正值大陸武漢病毒實驗室是否為新冠病毒起源等相關陰謀論再起之際，據《華盛頓郵報》報導，包括世界衛生組織與武漢病毒研究所等多個與疫情相關機構的電郵遭駭客公布，總數高達2.5萬，其中資安專家在檢測遭駭郵件時，意外發現WHO電腦系統中，有48人竟然用「password」為密碼，資安意識低落程度令外界傻眼。

報導引述追蹤網路極端主義與恐怖組織的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，這群駭客為極右派份子，為了散播新冠病毒陰謀論，因此駭入多個國際組織的電郵，其中包括美國國立衛生研究院（NIH）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO）、比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）、武漢病毒研究所等與新冠病毒相關的國際組織與機構。

SITE指出，這些遭駭客公布的2.5萬份電郵中，9938個來自NIH、6857個來自美國CDC，世界銀行有5120個，WHO也有2732個。不過，蓋茲基金會表示，目前沒有跡象顯示基金會存在數據外洩跡象。隨著新冠病毒襲捲全球，與新冠議題相關的駭客手段也逐漸興起。美《商業內幕》先前報導指出，全球已有多個國家曾經歷類似網路攻擊。

SITE執行董事卡茲（Rita Katz）表示，這些駭客多為新納粹主義以及白人至上極端分子，他們在網路論壇「4chan」上首先公布這些郵件。卡茲表示，這些右翼極端分子藉由這些郵件，煽動性宣傳關於新冠病毒的相關陰謀論；這次他們散播聲稱為上列國際組織的電郵，是右翼分子長達數月將新冠大流行作為宣傳武器的另一證據。

雖然SITE表示未能確認所有電郵是否為真，但據資安專家波特（Robert Potter）指出，據稱為WHO的2732份電郵是真實的，他並表示，世衛員工選用密碼的方式根本令人傻眼，有48人的密碼直接以「password」作為密碼，也有其他人用其姓氏作為密碼，資安意識低落令外界瞠目結舌。

除了蓋茲基金會有發表聲明之外，上述傳遭駭的單位皆未回覆華郵的置評請求。

(中時電子報)