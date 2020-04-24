日本新生代男神新田真劍佑為原創音樂奇幻電影《說再見前的30分鐘》親聲獻唱，星二代出身、十歲開始學鋼琴，本身有著深厚音樂底子的新田真劍佑，首次進錄音室便得到很棒的成果，獲音樂製作人內澤崇仁的肯定，「新田真劍佑的音質比較甜美，加上他小時候在國外長大，發聲的位置也不同於一般日本人，相當有特色。」然而自我要求極高的新田真劍佑卻好幾次在製作人說OK後，依然對自己的歌聲不夠滿意，不斷主動要求再來一次，其中一首歌甚至錄了四十次以上才過關。

為了演出音樂祭等表演戲，演員們瘋狂練習各自負責的樂器。（圖／天馬行空提供）

另一位主演北村匠海除了演員身分外，也是樂團「DISH//」的主唱，有豐富的演唱經驗；其他樂團成員還有在實境秀《雙層公寓》擔任常駐主持之一的葉山獎之，在熱播劇《華麗追隨》飾演人氣網紅小拓的上杉柊平，近期參演經典日劇《東京愛的故事》翻拍的清原翔，以及清新美少女久保田紗友。導演萩原健太郎表示：「通常電影中的樂團角色很容易代入刻板印象，但我不希望變成那樣。我希望每個角色都能有一些小缺點，才能顯示出樂團有亞樹（新田真劍佑 飾）在才成立，少了亞樹領軍，光靠這幾個人是無法繼續走下去的。」為了演出片中練團，以及在Live house、音樂祭等大小場表演戲，在正式開鏡前，每個演員都瘋狂練習各自負責的樂器，投入百分百的能量。

故事講述亞樹（新田真劍佑 飾）是樂團「ECHOLL」的主唱，個性大膽、開朗的他最大的夢想就是與團員們登上音樂祭舞台演出，然而一場重要演出的前夕，他卻意外身亡。一年後，不善交際、求職老是碰壁的大學生颯太（北村匠海 飾）偶然撿到了一張亞樹生前遺留的錄音帶，當颯太按下播放鍵，亞樹和颯太的靈魂就能短暫互換30分鐘，這讓滿懷遺憾離世的亞樹興奮不已，希望借用颯太的身體和樂團成員以及女友見面，完成未完成的夢想，於是個性截然不同的倆人就此展開一段「共用身體」生活。本片將於5月22日在台上映。

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(中時電子報)