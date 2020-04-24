台南市安南區一家超商女店員，為了這個粗心的舉動，差點要做2個月白工。22日下午30多歲的超商女店員，在整理櫃台並點算現金時，粗心的將一捆現金丟進資源回收桶內，等到發覺時，回收物已被一名拾荒者載走，店長表示若失款找不回來，將從薪水內按月扣除，她欲哭無淚，只好報警碰運氣。

警方追查拾荒老伯地址，先追到高雄，卻又發現老翁已搬到台南，就這樣狂追數十公里，在垃圾堆中翻找，終於找到遺失的現金。（圖／翻攝畫面）

警方調閱監視器，發現是一名拾荒老人將垃圾袋收走，從車籍資料找到高雄市茄萣區家中，急追至12公里外高雄茄定區老翁家中，但鄰居聲稱，老翁早已搬到台南市南區金華路一帶，警方一趟路撲空，擔心時間一耽擱，很有可能找不回失款，立即驅車再追回南區拾荒者家中。最後在2小時內找到拾荒者，在垃圾袋中翻找，終於尋獲尚未丟垃圾車的6萬元。

警方表示，當時拾荒老伯已將3大垃圾袋中的寶特瓶、鋁罐、紙盒挑出，其餘準備丟垃圾車，還好警員趕緊在垃圾袋中翻找，果然發現一捆厚厚千元現鈔，老伯驚訝的表示，沒看到垃圾袋內還有錢，如果不是警員趕到，應該會把剩下的垃圾直接丟往垃圾車，心急如焚的女店員看見失而復得的現金，激動的感謝警方熱心協助。

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(中時電子報)