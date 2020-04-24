由「路跑女神」艾美、「旅遊作家」小林賢伍、「網路紅人」八弟蕭志瑋、「生態專家」阿傑、「型男主廚」Max5人聯手主持的三立戶外節目《上山下海過一夜》，今（23）日舉行媒體記者會，唯一的女生艾美表示，外景過程中覺得不ＯＫ的地方，只有野外方便真的很不方便，「上廁所真的有點難，其他人都會幫我找地方，但蚊蟲蒼蠅真的超多的；還有次在自拍的時候，有隻很大的蜜蜂停在我頭髮上，發生滿多稀奇古怪的事情。」但她表示非常有趣，完全是不同的體驗。

主持群唯一女生艾美覺得外景的問題就是野外方便真的很不方便。（攝影／彭子桓）

雖然是唯一的女性成員，但艾美卻被推崇是體力擔當，Max表示：「她每次都走在前面步伐最快」。至於顏值擔當身兼攝影師的小林賢伍，則是被爆料不喜歡洋蔥、香菇不敢吃，也怕昆蟲，Max：「他有王子病。」一旁的小林賢伍謙虛的說中文還在學習中：「我來台灣3年半了，還有是些會聽不懂，但是罵人都聽得懂。」更不小心自爆女友是網紅，偶爾手頭緊還靠女友幫忙才能度過。

小林賢伍不小心自爆女友是網紅，偶爾手頭緊還靠女友接濟才能度過。（攝影／彭子桓）

節目以5個人5種視角，上山下海介紹各景點，眾人皆表示在過程中要吃的食物要自己採集，如果當天沒有收穫就沒得吃了。除了可能餓肚子外，八弟也透露先前在象鼻隧道外景十分驚險，「我很怕高，當時在虎頭山玩愛的迫降，嚇死了，我連搭飛機都會怕，攀岩又是徒手，很怕！叫很慘。」

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(中時電子報)