台灣動物緊急救援小組23日晚間接獲網友轉寄影片投訴，一隻老犬遭鄰居多次潑水後，又用掃帚狂戳狂打，導致身上多處皮肉傷、眼睛周圍紅腫，而整段虐狗影片剛好被鄰居監視器錄下，看了令人相當不忍。
愛狗人士檢視影片內容發現，小型家犬疑似在家門口逗留，附近鄰居先以水多次潑灑後，再用掃帚狂戳狂打小狗8次，只見家犬多次被戳到翻滾四腳朝天，虐狗婦人仍不放手，愛狗人士痛批其施暴手段冷血殘酷。
愛狗人士追蹤虐狗地點，發現疑似位於北部，可能是飼主外出送小孩上學時，不慎讓家犬溜出，由於家犬年事已高，受虐後身上多處皮肉傷、眼睛周圍紅腫；所幸有善心人士發現受驚的狗兒，先行安置，最後再歸還飼主。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，該婦人殘忍虐狗的行為已觸犯《動物保護法》，若造成動物重傷或死亡，將面臨高額罰款甚至坐牢。台灣動物緊急救援小組呼籲動保處積極調查，嚴懲虐狗惡鄰。
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(中時電子報)
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