總統蔡英文文出席調查局資安工作站揭牌儀式

敦睦艦隊染疫後引發軒然大波，國防部多次不同解釋造成社會、輿論混亂，整個事件撲朔迷離，說法矛盾，引發爭議。

今日總統蔡英文出席調查局資安工作站揭牌儀式，可能將對相關事件提出說法。

(中時電子報)

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