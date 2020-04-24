裕元花園酒店即日起推出「超前部署冷凍商品外帶系列美食」商品，匯集酒店內招牌港式點心、燉補湯品，銅板價200元起。（裕元花園酒店提供／台中馮惠宜傳真）

疫情重創餐旅業，客人不進來，業者絞盡腦汁把商品賣出去，除了外賣、便當外，全國大飯店把昔日餐廳裏熱賣的養生木耳汁、紫蘇酸梅湯變外帶飲品，裕元花園酒店、金典酒店紛紛匯集酒店內招牌點心，推出冷凍食品，讓消費者簡單幾步驟，就能在家享用五星美食。

新冠肺炎延燒三個月，除航空業外，最慘的應該是國際觀光旅館，住房率雪崩，連帶館內餐廳也受影響，業者從最早推出外送、外賣，演變成個個要推平價便當，現在也研發出冷凍食品，每一步都展現了強烈的求生意志。

其中全國大飯店不但把爵士音樂節熱賣的烤鴨商品推到大廳門口販售，連中餐廳用餐時最佳配角「養生木耳汁」也一罐一罐的外賣；台中金典酒店金園中餐廳則推出「正港味港式點心」冷凍包裝，包括：魚子燒賣、海棠果、荷葉珍珠雞、蠔油叉燒包、奶皇流沙包、港式雲吞鮮蝦湯麵等，推出以來讓館內餐飲營收回升一到兩成。

裕元花園酒店繼推出功夫餐盒寫下一周狂賣兩萬盒佳績後，接續推出手工冷凍港點，包括：經典黃金流沙包、蒜香韭菜餃、黑蒜釀燒賣、黑蒜花膠燉雞湯、巴西蘑菇燉烏雞、花菇山藥燉子排、鮑魚菜肉鮮蒸餃、豉汁排骨、豉汁鳳爪等，力求在這一波疫情風暴中開闢新通路市場。

隨新品上市，裕元也打出買十贈一優惠，三盅黑蒜花膠燉雞湯、三盅巴西蘑菇燉烏雞、四盅花菇山藥燉子排優惠價只要2千元，再加贈湯品任選一盅，相當超值。

(中時 )