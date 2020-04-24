自新冠疫情蔓延以來，WFH題材持續受到投資人關注。今早NB/PC族群由英業達(2356)領軍，英業達表示，受惠於宅經濟，NB訂單在第二季相當旺，包括歐美地區，在商用和消費型NB中，又以商用NB的訂單熱度更高，此外英業達與科大訊飛合作開發AE（人工智慧、邊緣運算）筆電，該筆電單價高達新台幣40萬元，持續出貨給科大訊飛，目前訂單情況也不錯。

英業達(2356)和中國的科大迅飛聯手研發「AI BOOK轉寫機」，只要有聲音就能即時速記和翻譯。該產品大小僅一只小手提箱，但售價達40萬新台幣，2018年已經成功出貨。AE筆電又叫訊飛轉寫機，由科大訊飛與英業達共同開發，首度把AI功能放入筆電中，賣點是語音辨識。

據了解，科大訊飛的學習業務智學網已覆蓋全大陸1.6萬餘所學校，每年處理350億條過程化學習數據，並且已推出首款人工智慧學習輔助產品「訊飛學習機X1 Pro」。

過去語音辨識要靠雲端運算把訊息傳回來，現在可以大部分辨識在機器離線狀態下完成，而且是「即時性」支援多國語言，中英文同步輸出，用的是英特爾Kaby Lake處理器及AMD的R17M顯示晶片。

(時報資訊)