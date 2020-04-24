美股消息面：

1.美國與伊朗之間的緊張關係升高，科威特宣布即日起減少供油，較原定的5月1日提前，以及有消息指出俄羅斯考慮減產或放火燒油，受此提振，紐約6月期油收漲2.72美元或19.7%，為每桶16.5美元，盤中一度大漲32%。倫敦布蘭特6月期油收漲96美分或4.7%，為每桶21.33美元。

2.美國3月新屋銷售月減15.4%，按年率計為62.7萬戶，少於市場預期的64.4萬戶。

3.IHS Markit美國4月製造業採購經理人指數（PMI）初值為36.9，較3月終值48.5大幅下滑，低於市場預期的38，並創下133個月來新低。服務業PMI初值從3月終值39.8暴跌至27；綜合PMI初值從3月的40.9下挫至27.4，均創下歷來新低。

4.美國勞工部公布，上周（截至4月18日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少81萬人，為442.7萬人，少於市場預估的450萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為578.65萬人，較前一周增加28萬人。截至4月11日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加406.4萬人，為1597.6萬人。數據顯示，過去5周美國請領失業救濟金的人數累計達到2,600萬人，創下歷史新高，這表示在這11年來美國史上維持最久的就業熱所創造的所有工作，都因新冠肺炎疫情而消失殆盡。

(時報資訊)