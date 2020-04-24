宏遠證（6015）戮力推動企業首次公開發行（IPO）及企業再籌資（SPO）等承銷業務，今年迄今已完成主辦承銷3件可轉債籌資案、送出1件股票上市申請案，後續尚在2件籌資案籌備中，盼透過積極衝刺承銷業務，帶動今年營運繳出亮麗成績單。

宏遠證23日向證交所遞件申請長亨股票上市，為證交所今年承接的首家上市申請案。長亨專注製造開發飛機發動機零組件相關產品，已通過數十項航太特殊技術認證，具備高端技術能力，除為國際主要航太大廠Tier 1供應鏈成員，更躋身國際大廠協同開發廠商。

宏遠證表示，公司除持續提升金融科技（FinTech）領域業務服務，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性，亦戮力推動企業首次公開發行及企業再籌資業務表現，迄今已順利完成主辦承銷3件可轉債籌資案、送出1件股票上市申請案。

宏遠證年初完成碩天12億可轉債競拍作業，接續進行撼訊4億可轉債、華新科48億可轉債承銷作業，兩案皆預計於4月29日掛牌交易，後續正籌備瀚宇博現增12.5億元、凱崴4億可轉債籌資案，已獲證期局核准生效，將將按照預定計畫進行承銷作業。

宏遠證憑藉團隊多年承銷、再籌資豐富經驗與高度專業，協助企業全方位資本市場服務及企業健全發展。展望2020年營運，公司盼延續上半年在承銷業務的積極表現，力拚全年營運繳出漂亮成績單。

(時報資訊)