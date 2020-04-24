美食當前，再懶也要往前衝！台北動物園大貓熊館近來有2個「新發現」，ㄧ是大貓熊家族正在專心大啖巨型「轎篙筍」，有時現場還聽得到喀滋喀滋的聲音，可見「轎篙筍」有多好吃。另室內活動場竟然出現了被保育員戲稱為「ㄧ柱擎天」的行為豐富化設施，貓熊家族面對這項新的設施，各自展現征服它的好方法。行豐設施加上「轎篙筍」，「團團」都願意使盡全力，爬上樹幹、攻頂「奪標」，看來「轎篙筍」無疑是具備超強吸引力的美食。

保育員將筍子放在樹幹頂上，吸引大貓熊爬樹緞練肌肉。（台北市立動物園提供）

「轎篙筍」肉質厚、纖維較軟、味道鮮美，很受大貓熊喜愛（「圓圓」）。（台北市立動物園提供）

春季剛好是「轎篙筍」的盛產季節，「轎篙筍」肉質厚、纖維較軟、味道鮮美，人類會選擇食用較嫩芽的部分，但大貓熊卻懂得享受幾乎整枝「轎篙筍」。超大型的筍讓大貓熊愛不釋手，現場不僅會聽到他們大口咬筍的聲響，還可以觀察到他們品嚐極品美食滿足的表情，連掉在身上的屑屑都不放過。

最近室內的「ㄧ柱擎天」行豐設施也超級吸睛，保育員會把好吃的各類美食放在樹幹頂上，讓大貓熊們自己想辦法取得食物。保育員觀察三隻大貓熊寶貝們如何使用這項設施，發現他們的反應與技巧大不相同，過程頗令人莞爾。

大貓熊「圓仔」：轎篙筍好好吃！哦~~掉到肚子上的屑屑不能浪費！（台北市立動物園提供）

最年輕且最軟Q的「圓仔」，看到最愛的食物在樹幹頂上，立刻嘗試各種方法想要往上爬，但剛開始經驗較不足，頻頻出現「手滑」的情形，轉眼就從樹幹上滑下來，但經過持續努力，現在想上頂早已駕輕就熟了。

超大型的筍讓大貓熊愛不釋手，現場可以觀察到他們品嚐極品美食滿足的表情（大貓熊「團團」）。（台北市立動物園提供）

媽媽「圓圓」則顯得距離感超強，看準相關距離後，「咚、咚、咚」三步「上籃」般，立刻就能攻頂，保育員對於「圓圓」精準的動作，都感到十分的佩服。爸爸「團團」剛看到這些被高高放的食物時，似乎礙於略微中廣的身材限制，想吃卻又不想「上樓」，常常只能望美食興嘆。

但「團團」最近可能是見到誘人的「轎篙筍」被放在樹幹頂上，引起他極大的興趣，終於，爸爸也願意爬樹幹了，保育員充滿愛意的鼓勵說:「團，你也是可以的！」在春暖花開的好季節，到動物園不妨觀察一下聰明的動物朋友們如何運用智慧，來破解保育員所準備的行豐設施。另外，民眾們可以學習大貓熊家族「愛運動」的好習慣，認真鍛鍊身體來增加免疫力喔>

大貓熊「團團」見到誘人的「轎篙筍」放在樹幹頂上，也願意爬樹幹了。（台北市立動物園提供）

逼我當「功夫貓熊」？有美食就「演」給你看。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)