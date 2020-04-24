上海復旦大學將自27日開始啓動學生分期分批有序返校。《澎湃新聞》報導，疫情防控期間，學校將如何保障學生的餐飲、運動、洗浴、交通？復旦大學稱，該校已制定多項舉措，如鼓勵校內單位集體提前網上訂餐、錯峰錯時取餐；浴室實行預約制，實現學生分時錯峰洗浴等。

設施設備準備方面，復旦大學在四校區各通行校門口和多處重要管理場所完成「無感紅外人體熱成像測溫系統」部署。通過非接觸式高精度體溫篩查，避免接觸式測溫導致的相互傳染風險，提高校門的通行效率。

異常體溫復查方面，採用非接觸式手持可視測溫熱像儀，確保復查體溫的準確性和精確度。協同信息辦，及時升級設備，在車輛通行門，人流量比較大的門崗，配置手持刷卡設備，加快人員通行速度，確保校門暢通有序。

校門管理方面，在有條件的校門，設置返校學生專用通道，做好人員分流。

餐飲保障方面，目前，復旦大學四校區已開放餐廳12個，學生開始返校後所有餐廳全部開放供餐。所有食堂單向進出，進口紅外測溫，提供免洗手消毒液。食堂提供4種以上基礎套餐，增加改善型套餐、自選單品和風味菜品。

延長食堂開放時間，鼓勵校內單位集體提前網上訂餐、錯峰錯時取餐，設置一米線間隔標識，鼓勵師生自帶飯盒打包。目前，堅持防控標準不下降，保持不堂食狀態，後續根據疫情發展趨勢，經專業部門評估且具備條件後，逐步開放堂食並進行科學管理和分流引導。

公共區域保障方面，按照「統一消毒用品，統一規範作業，統一消毒記錄」要求，每天消毒4次，開窗通風30分鐘以上至少2次，做好消毒記錄公示。學生公寓公共區域、教學樓完成一次全覆蓋清潔消毒和設施設備巡檢，做好恢復線下教學科研和學生入住保障準備。校內所有衛生間配置洗手液，張貼防控宣傳海報。

公共浴室保障方面，延長邯鄲校區南區和東區兩個公共浴室的開放時間，每開放1小時後臨時關閉1小時對浴室進行消毒通風，每晚11點後徹底消毒。完成網上預約洗浴系統建設，浴室實行預約制，實現學生分時錯峰洗浴。浴室淋浴龍頭數量減半後設置預約上限。對淋浴隔間和更衣櫃進行間隔劃分，安裝除濕設備。

體育場所保障方面，開放四校區所有室外田徑場地供體育教學使用，對進入體育場地師生採取「隨申碼」核驗和體溫測量管理，適當控制同時段進入人數。

校車運行方面，做好運行準備，配足配齊車上應急防疫物資。運行時做到一程一消毒，師生分散隔開乘坐，乘車人數不得超過座位數的50％，車廂後部預留兩排座位供應急留觀使用。

快遞服務方面，學生返校後，邯鄲校區、江灣校區、楓林校區所有快遞站點全部開放，恢復寄件業務，保障師生快遞收寄需求，鼓勵同事和同學之間代取件。

空調管理方面，經使用單位申請，空調維保單位規範清洗和消毒後開啓使用。

此外，校醫院設置臨時留觀區，執行24小時值班制，配備防疫專用車輛，負責校內師生發熱應急處置和健康觀察點師生就醫指導。

(中時 )