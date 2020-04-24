雖然全球市場仍受疫情影響，但從股市反彈態勢，可見市場投資信心逐漸回穩，法人指出，有意逢低布局的投資人，可關注優質的大型龍頭股，預期將在全球追逐優質資產趨勢中獲得重視，後市備受看好，此外，並可透過定期定額方式投入，不僅可免去擇時的不便，更可達到分批佈局之效。

台積電日前舉辦法說會，維持2020年資本支出不變，隔日吸引外資大舉買超，由資金動態可見，現階段市場高度青睞擁明確營運能力的企業，而非過度膨脹之本夢比展望，因此具有「高盈餘品質」、「大型龍頭股」特性標的，可望成為現階段資金回補熱點。

元大投信表示，「高盈餘品質」表示其盈餘可預測性高，具備一定的營運恢復能力；而「大型龍頭股」具技術、市場地位，且經歷過景氣循環考驗特質等優勢。擁有上述兩特性之標的，在目前整體投資前景仍未明朗、未來波動極可能再持續的現況下，將更受投資人青睞。

此看法在大型投研機構最新調查報告也得到支持，根據美銀美林4月全球經理人趨勢調查顯示，全球經理人看好的資產特性，分別由「高盈餘品質」與「大型股」名列冠亞軍，市場預期國際資金將流向優質權值股。

而台股殖利率高居全球之冠，向來就是外資吸引機，目前台股修正，殖利率再提升，對外資吸引力也將隨之增加，且根據歷史經驗，非經濟因素造成的股市影響，多屬短期影響，預期待疫情結束後，將回歸原先走勢，建議投資人可逢低布局、透過定期定額的方式分批進場，標的選擇上尤以各產業中的優質龍頭股為首選。

元大投信認為，現階段除定期定額、分批進場外，建議投資人透過分散標的，增加資產配置的多元性，來提升整體投資組合的穩定性，以元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）為例，其為主動型基金，擁有由專業經理人以其專業挑選出的合適標的之投資組合，不僅可藉由分散標的達到分散風險之效，透過定期定額方式購入，更可免去擇時的不便。

元大投信指出，選股時除優先選擇，擁有抗跌領漲特性較明顯的大型龍頭權值股外，因應國際趨勢的演變，全世界對E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）愈發重視且根據多家知名研究顯示落實ESG的企業，不僅經營效果是逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之未落實ESG的企業營收獲利穩定度相對不高，顯示「ESG」將成為未來投資不可或缺的要件。

以台灣首檔ESG ETF－「元大臺灣ESG永續 ETF」（00850）為例，其於2019年8月23日掛牌，不到8個月受益人數便超越6萬人，規模增長逾66億元，從其受歡迎程度，反映市場對ESG理念的重視，ESG投資趨勢儼然成形，「元大臺灣ESG永續 ETF」可望繼元大台灣50 ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）後，成為投資人退休組合中的熱門標的。

元大投信提醒，任何投資都有其風險，基金商品雖可透過分散標的來分散風險，但不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估；台股配息主要集中於每年第3季，因此元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）閉鎖期規劃180天有利投資人領取今年台股標的配發股息，投資人進場前也應評估閉鎖期間自身資金調度狀況。

(工商 )