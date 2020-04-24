周揚青昨天（23日）掀開「潘朵拉的盒子」，以終極毀滅方式痛斬與羅志祥（小豬）9年感情，爆料男方與「旗下女藝人」不正當男女關係；更在IG意有所指提到：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」讓小豬公司旗下唯一的女藝人「蝴蝶姊姊」愷樂，瞬間捲入淫亂的分手醜聞風波。

「蝴蝶姊姊」愷樂曾在節目上大方展示架上的名牌包們，是「老闆」羅志祥送她的生日禮物。（圖／翻攝微博）

而就在小豬與周揚青分手後，愷樂成為受波及最顯著的目標。目前她還未出面回應，不過她過去在節目受訪時，提及老闆小豬的片段，現在被一一被翻出來熱議。其中，她曾在《花花萬物2》節目中，公開家中更衣室內的包包櫃，不但大秀整櫃的名牌包，還直率表示：「這些呢，是我老闆小豬哥，在我生日的時候，會送我的生日禮物，老闆謝謝你，我會好好努力工作的，加油！」

當時節目主持人蔡康永還驚訝問愷樂，「羅志祥每一年都送她一個包包欸」，愷樂當時露著甜甜笑容回：「生日禮物啊，老闆送我的」；蔡康永又追問，「妳有幻想過跟他（羅志祥）在一起？」愷樂大方承認，「以前有，很小的時候。」一旁的大陸女星大王（沈夏）跟著虧：「那就是有！」

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(中時電子報)