大陸官媒新華社24日在新華網發表署名馬一槌學者的文章，批評自稱跨黨派、跨左右翼、2017年被英國媒體質疑接受利益輸送抹黑中國大陸的獨立智庫亨利．傑克遜協會，近日發布《新冠賠款？評估中國可能罪責及其法律對策》的研究報告，聲稱可以要求大陸賠款4兆美元，文章指摘該報告編造事實，邏輯混亂，令人大失所望。

文章稱，該報告列出了若干訴訟路徑，言之鑿鑿可以藉此向大陸提起訴訟，要求大陸賠款4兆美元。報告由5位作者聯合署名，但這「五大金剛」學的都是戰爭、歷史、戰略、政治。他們加起來連一天的法學院都沒有念過，幾個不懂法的英國人嚷嚷著拿法律唬人，讓大陸賠款。2020年了，他們還當現在是1900年的英租界？

文章稱，該報告說了三點。第一，其聲稱大陸在早期沒有向世衛及時報告；第二，英國出現了疫情；第三，G7國家遭受經濟損失。聲稱大陸違反國際法，需承擔賠償責任。更進一步指出有十大路徑可以起訴追責大陸。

文章表示，但他們絞盡腦汁也說不出為什麼大陸違反了及時報告的義務。他們反覆強調世衛1月30日宣布「國際關注的突發公共衛生事件」，1月31日英國就發現首次確診案例這個事實。對大陸在1月初就通報了世衛組織病例的情況遮遮掩掩。

文章說，而且，明明1月30日宣布國際關注的突發公共衛生事件，第二天英國就發現了病例。這不叫及時，還有什麼叫及時啊？但他們的邏輯是如果世衛不站在我這一邊，那就是世衛有問題。

文章質疑，該報告更加不知道國際法中有「因果關係」的要求。在誰造成了英國疫情的這個問題上，報告這一段「論證」實在令人看得無比尷尬。英國1月31日發現2起病例，到3月28日的約兩個月期間，確診感染人數翻了接近9000倍。報告的邏輯是，如果大陸早報告半個月的時間，大陸就可以控制蔓延，疫情就不會來到英國。報告怎麼不問問自己，英國有兩個月時間，怎麼沒有把疫情控制住？

文章表示，所謂十條途徑起訴大陸的分析更是洋相百出。他們心中的國際法院與國際仲裁庭不用講程序正義、不用講管轄基礎。至於國內法院的訴訟，更直接叫囂國際法的國家豁免規則算個啥，可以通過國內立法改，改到能告大陸為止。

文章強調，對這些人來說，法律就是一把大鐵錘，看誰不爽就掄誰。說到底，這些人的腦袋還長在殖民時代，以為國際法可以由自己肆意玩弄。他們眼裡又見不得疫情把大陸推到了世界的抗疫前台，更成了其他各國抗疫的援助中心，所以開始耍賴跳腳。

(中時 )