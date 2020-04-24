2020年4月24日是第5個「中國航天日」，也是大陸首顆人造地球衛星「東方紅一號」成功發射50週年。央視新聞報導，聯合國外太空事務辦公室主任西莫內塔·迪皮波接受總台記者書面專訪，積極評價了中國航天事業取得的一系列舉世矚目的成就，期待未來彼此更廣泛合作，共同造福全人類。

迪皮波首先對處在新冠肺炎疫情中的航空、航天工作人員表示問候。她表示，航空航天工業受疫情影響尤其嚴重，此時也凸顯了國際協作應對共同威脅的重要性，「對於所有受影響的人，我想說，我們將重新振作起來，我們將再次飛翔，航空航天業將再次成為全球經濟的支柱之一。」

對於中國航空航天事業所取得的卓越成就，迪皮波給予高度評價。她指出，過去50年，中國在科學技術領域取得了巨大進步。1970年中國第一顆人造地球衛星成功發射。1992年中國啓動載人航天計劃並在此後穩定、迅速發展，2003年航天員楊利偉乘「神舟」五號實現中國首次載人航天飛行。

迪皮波說：「目前為止，中國是有自主能力將宇航員送入太空並安全返回地球的國家之一，自中國啓動載人航天計劃以來，僅用27年時間就建設了自己的空間站——中國空間站（CSS）。中國探月計劃也進展順利，並取得了不錯的成績。我們希望中國將為探索月球和火星做出重大貢獻。」

談及航空航天事業未來時，迪皮波表示，越來越明顯的是，探索及和平利用外層空間為人類提供了獨一無二的機會，不僅能夠增進對宇宙的瞭解，而且有利於改善生活，並為地球可持續發展做出貢獻。她說：「未來50年間，太空應用將為人類發展打開新的大門，我希望好處清晰可見，實現強而有力。同時希望，各國領導人愈發意識到太空作為國家發展計劃的潛力，太空工具將越來越重要。」

最後，迪皮波說：「值此第五個『中國航天日』之際，祝賀我們的中國朋友取得了令人矚目的成就。聯合國外層空間事務辦公室期待今後（與中國）進一步加強合作，讓世界各地的每一個人都受益。」

＃中國航天日 ＃聯合國外空辦

(中時 )