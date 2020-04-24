小霜發文後，引來周揚青閨密反嗆。（圖／翻攝自吃瓜群眾CJ微博）

小霜刪文改發羅志祥背影。（圖／翻攝自kini-hsu微博）

羅志祥（小豬）和周揚青9年感情破局，昨(23日)周揚青發長文，揭露羅志祥背後與旗下藝人和其他女伴不正常關係。晚間小豬經紀人小霜在微博發文，認為男女感情分合很正常，「真的沒有必要這樣」，引來周揚青閨密轉發反嗆不知悔改。

小霜昨發文，說男女之間分手很正常，不是當事人所以不作評論，也呼籲粉絲「離舞台近一點，離生活遠一點」，又說小豬一直以來很重情義，更何況這次是愛過的人，羅志祥不會做過多解釋澄清，清者自清，「希望真心喜歡小豬的你們，不要再當鍵盤侠，也不要讓事情再發酵了，你們越關注越放大可能真的如（人）所願了」。

對此，疑是周揚青閨密的網友「VK_DAWN」發文，回說：「一直和周周暗中較勁這麼多年，暗戳戳在網絡上故意發些有的沒的，這些周都為了顧全大局隱忍沒有正面計較過，不知道這位女士現在發此微博又是何用意？我覺得無論做什麼事情，人心中都應該有一桿秤，去衡量什麼是對是錯，真正可怕的不是犯錯，而是走在一條偏離道德方向的路上一意孤行一錯到底不知悔改」。

而小霜後來又刪文，改發羅志祥背影說：「你，還有，我們……挺你到最後」，網友回應：「涼了談好的工作都要沒了吧，你不作聲還好，一作聲就覺得很虛偽」、「講真的你們有些差勁，不是有點」、「分分合合是挺正常的，但多人運動+出軌就不正常了吧」、「大陸人的錢沒那麼好賺了大姐，真當我們是搖錢樹呢」。

(中時電子報)