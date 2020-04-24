檢調查扣捷豹集團旗下的賓利、瑪莎拉蒂等名車。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義市傳真）

檢調破獲洗錢、博弈網站集團，查扣大批現金。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義市傳真）

捷豹集團辦年終尾牙設計星光大道。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義聞人博弈大亨蕭世耀涉嫌經營博弈網站、兩岸地下匯兌洗錢，近8年來非法牟利37億3347萬8192元，嘉義地檢署24日偵結，依違反洗錢防制、賭博罪起訴在押中的蕭世耀及其雇用員工共21人，同案合夥人賴朝興、蔣振銘在逃通緝中。

檢調調查，蕭世耀與賴朝興於2013年在嘉義市設立捷豹集團台灣總管理處，旗下有7家子公司各負責美工平台、客服、程式設計、網路雲端服務、金流等業務，是頗具規模的網路博弈事業體。

博弈項目有彩票、VR體系等多種賭法，提供賭客簽注六合彩、運動彩，並由子公司經營的「GOIN」直播，由女直播主推廣捷豹集團旗下各項遊戲，說明玩法、鼓吹下注，吸引賭客上線投注。

自2013年至2019年底從大陸地區金融帳戶收付賭金，再分批透過地下匯兌將境外賭金匯回台灣，博弈、兩岸匯兌洗錢近8年間非法獲利37億3347萬8192元，集團辦活動、年終尾牙都會大手筆精心安排節目。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮台南市調查站去年偵辦吳承霖地下匯兌124億元案，追查出蕭世耀是大咖客戶，查扣大批鑽石珠寶及賓利、瑪莎拉蒂、保時捷、賓士、寶馬等名車。

檢方表示，蕭先生於偵查中提供600萬現金作為擔保，取回賓利車，是偵查中變價的方式之一，其他車輛仍查扣於贜物庫中。

賴朝興、蔣振銘傳聞案發時已潛逃出境，檢方發布通緝20年，3人在政商界廣結善緣，人脈深廣，遭查獲經營博奕網站及洗錢，各界嘩然、矚目。

(中時 )