韓國瑜挨酸「封城秀急」！自嘲：我是他弟啦

高雄市長韓國瑜拍板5月3日將進行「兵推演練」，未料卻遭誤解為要封城，綠營更狂酸是「封城秀急」，韓國瑜今動怒說，已經講了第7次了，從未說過要封城，更自嘲「我是『封城秀急』的弟弟『封城不急』」，希望外界別再誤解了。
韓國瑜表示，自己講了六次高雄不會考量封城，高市講第7次，身為高雄市長維護市民健康安全是首要任務，但是現在高市府完全沒有考慮封城，為了怕誤解，再說一次並放慢速度，「完全沒有考慮封城」。
韓國瑜也主動提到，「有人說我是『封城秀急』來嘲諷，我已經說了6次不封城，我是『封城秀急』的弟弟『封城不急』」，他納悶自己什麼時候說過要封城，為何要有奇奇怪怪的抹黑？
韓國瑜重申，封城茲事體大，對市民、經濟的打擊很大，高市府沒有考量到封城，「希望明天不用講第8次」。他強調，前天跟今天、大前天都講得很清楚，兵推演練是預設社區感染之後，怎麼樣看救治動能來做演練，突然爆發社區感染該怎麼做。
(中時 )
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