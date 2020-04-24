韓國瑜挨酸「封城秀急」！自嘲：我是他弟啦

高雄市長韓國瑜挨酸「封城秀急」，今日自嘲「我是封城不急」。（圖/翻攝高市議員高閔琳臉書）

高雄市長韓國瑜拍板5月3日將進行「兵推演練」，未料卻遭誤解為要封城，綠營更狂酸是「封城秀急」，韓國瑜今動怒說，已經講了第7次了，從未說過要封城，更自嘲「我是『封城秀急』的弟弟『封城不急』」，希望外界別再誤解了。

韓國瑜表示，自己講了六次高雄不會考量封城，高市講第7次，身為高雄市長維護市民健康安全是首要任務，但是現在高市府完全沒有考慮封城，為了怕誤解，再說一次並放慢速度，「完全沒有考慮封城」。

韓國瑜也主動提到，「有人說我是『封城秀急』來嘲諷，我已經說了6次不封城，我是『封城秀急』的弟弟『封城不急』」，他納悶自己什麼時候說過要封城，為何要有奇奇怪怪的抹黑？

韓國瑜重申，封城茲事體大，對市民、經濟的打擊很大，高市府沒有考量到封城，「希望明天不用講第8次」。他強調，前天跟今天、大前天都講得很清楚，兵推演練是預設社區感染之後，怎麼樣看救治動能來做演練，突然爆發社區感染該怎麼做。

(中時 )