儘管油價連二天反彈，但受到全球疫情尚未控制，對未來經濟景氣衝擊不可忽視，加上全球股市經過前一波反彈至相對高點後，近日國際股市都出現力有未逮的走勢，也帶動市場避險情緒開始上升，今（24）日市場資金紛紛轉向連動股指反向ETF，包括台股、港股、美股、印度、日本等，聯袂逆勢放量上揚。

此外，富邦VIX ETF股價今日也再度展開攻勢，至上午約10點半，股價來到8.18元上漲2.25％，成交量已近11萬張。

近來國際股市紛紛由低點強彈，造成與股指連動的反向ETF應聲大跌，隨著反向ETF股價來到底部，配合國際各國股市也漲多疲軟，近日股價已紛由低檔向上，富邦恒生國企反1上漲1％以上，元大S＆P 500反1、國泰中國A50反1、富邦印度反1、元大滬深300反1、富邦日本反1、FH香港反1、國泰美國道瓊反1、富邦上証反1、富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1等，均在近日築底向上攻堅。

(工商 )