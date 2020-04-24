美國藥廠吉立亞醫藥旗下的藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），在全球新冠肺炎疫情中，被指似乎對治療新冠肺炎有療效，引發各國研究者，積極投入相關臨床測試。但世界衛生組織（WHO）官網，日前卻意外刊登，瑞德西韋在中國臨床試驗失敗，藥物無治療新冠肺炎療效的消息，引發各界驚訝。不過吉立亞隨即發布聲明駁斥，表示因為研究被提前終止，所以研究結果還沒有定論，不能依此斷定瑞德西韋無療效

英國《金融時報》（FinancialTimes） 和美國醫學新聞網站《STAT》 等媒體昨天（23日）報導，指WHO官網，意外曝光了瑞德西韋在中國的早期臨床報告，指經過臨床237名患者的測試研究，發現瑞德西韋未能改善患者的病況，使用該藥物，對患者病情與惡化沒有關聯。這項研究報告曝光，等於表示瑞德西韋對治療新冠肺炎而言，沒有具體療效，但該報告刊出後，沒多久又從WHO官網刪除。

對此WHO表示，不小心誤刊出的事研究者的初稿，這份報告目前還在進行同行審查，世衛正在等待最終版本。而瑞德西韋所屬的吉立亞藥廠，則緊急發布聲明，表示該份研究因與患者數量不足，當時被迫提前終止，因此無法得出具有統計學意義的結果，所以也不具有參考價值，目前藥物的研究結果，還沒有定論。

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(中時電子報)