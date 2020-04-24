大聯盟官網專欄作家蘭德斯（Chris Landers）近日針對30支球隊做出一份選秀最大遺憾名單，其中紐約洋基隊史在選秀會留下的最大遺憾，蘭德斯認為是當年為了簽下強打一壘手「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira），反而痛失楚奧特（Mike Trout）這位未來的聯盟第一人。

回顧2008年底，提謝拉投身自由球員市場後便成了多隊及力延攬的對象，包含洋基、巴爾的摩金鶯、洛杉磯天使、波士頓紅襪以及華盛頓國民等，最終提謝拉接受洋基一份8年1億8000萬美金合約，而洋基也讓這筆簽約中送出4張選秀籤。

2009年選秀會之前，洋基老早就鎖定楚奧特這位來自紐澤西州的小夥子，球團其中一名球探甚至曾經執教過他，不過當年洋基在首輪僅有一張第29順位的選秀籤，結果卻就被天使給攔胡了，天使先是在第一輪第24順位選進葛里奇克（Randal Grichuk），接著用第25順位選秀籤挑走楚奧特，諷刺的是，天使選進楚奧特的那張籤，正好就是洋基簽下提謝拉所失去的其中一張選秀籤。

至於洋基當年則是在第一輪第29順位挑中希思科特（Slade Heathcott），他職業生涯僅在2015年短暫登上大聯盟，出賽17場比賽繳4成打擊率、2之泉喇打以及8打點的成績單。

不過提謝拉降臨洋基的第一年也繳出了39支全壘打、122分打點的優質成績，成為美聯全壘打與打點雙冠王，一壘手金手套獎、銀棒獎等獎項也一併到手，最終還幫洋基奪得世界大賽冠軍。

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(中時電子報)