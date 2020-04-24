新冠肺炎疫情肆虐，由於先前有台北某知名酒店女公關確診，因此指揮中心下令全台酒店暫時停業，連帶造成許多倚靠酒店的相關人員生計出現困難。單親爸爸「阿宏」因龐大醫藥費，因此踏入八大行業，每天載小姐上下班，但酒店停業後，生活面臨困境；他堅強地對女兒說，「爸爸不能犯罪，不會丟下妳。」

根據《自由時報》報導，阿宏年輕時曾當過歹子，但後來金盆洗手，全心投入餐飲業當起廚師，不過好景不常，家裡遭逢劇變，龐大的醫藥費壓得他喘不過氣，最後踏入八大行業，每天載小姐上下班，閒暇時間就在家陪女兒或者兼差。阿宏說，因為太投入工作，結果妻子選擇離開他，自己成了單親爸爸。

面對酒店停業，阿宏為了維持生計，只能鋌而走險幫忙小姐接私單，父女累了就在車上睡；他無奈表示，希望政府可以聽見八大行業的心聲，讓他們這些艱苦的人可以賺錢，將兒女扶養長大，早日脫離複雜環境。

中央流行疫情指揮中心4月9日下令，全台各縣市地方政府列管的八大行業場所，只要有男、女陪侍，無論是舞廳或其他場所，都要立刻停業；消息一出後，許多小姐面臨無薪假、失業的窘況。雖然政府近期祭出紓困方案，提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，但八大行業的相關人員往往都因為不想曝光職業，幾乎不敢辦理，可以說是看得到、吃不到。

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(中時電子報)