一名吳姓女子在台北市租屋和王姓男友一起同住，她曾多次在洗澡時暈倒，所以一再向歐姓房東要求，需要替熱水器加裝僅需2千餘元的強制排氣設備，但卻履遭拒絕。2018年吳女、王男一起洗澡時，因吸入過量之一氧化碳而中毒窒息死亡；歐男為了省小錢而害了兩條人命，遭法官判1年有期徒刑、賠償453萬餘元給兩人家屬。

判決書指出，名下有12筆土地的歐男，在台北市中山區某棟大樓的7樓，共有3間套房出租，吳女自2011年9月30日起租下其中一間。這間套房的陽台加裝鋁窗，影響空氣流通，但歐男卻沒有依《消防法》加裝強制廢氣排出的設備。

法官判歐男需賠453萬餘元、有期徒刑1年。

由於吳女多次在洗澡時暈倒，所以曾在2016年3月8月間向歐男反映，並要求加裝強制排氣設備，但歐男卻從未答應過。最後吳女和王男在2018年2月26日一同洗澡時，因一氧化碳中毒窒息而死。

死者家署向歐男提告求償，台北地院審理此案，吳女友人表示自己曾住在吳女套房對面，吳女多次表示「冬天洗澡洗到昏倒」，大台北瓦斯堪驗表示要加裝強制排氣設備，但房東只願意付維修熱水器的錢，不願意加裝強制排氣設備。友人指稱，曾親眼看到吳女洗澡昏倒，並指王男也為此陪吳女一起找過房東。

拍賣網站標示強制排氣設備，僅需不到2000元。（圖／YAHOO拍賣）

據拍賣網站價格，只需2千元就可安裝強制排氣設備，但歐男卻因想要省小錢，害得吳女和王男送命。法官最後判歐男需分別賠160萬餘元、293萬餘元共453萬6601元給王男、吳女家屬，並依過失至死罪，判他1年有期徒刑。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)