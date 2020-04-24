縫紉機零組件廠強信-KY(4560)2019年雖受中美貿易戰影響，但營收及獲利僅比前年微幅下滑，本期淨利2.91億元，每股盈餘從2018年4.76元微幅降為4.38元。而為回饋股東，董事會決議每股配發現金股利4元，配發率91.74％；以昨日收盤價44.0元計算，現金殖利率9.09％。由於高現金殖利率，帶動今天股價登高漲停價表現。
強信-KY(4560)樂觀預期這波疫情會讓許多成衣廠改變使用習慣，反而有助於自動化設備及裝置銷售，等疫情和緩後，市場供需機制將恢復正常水準，短暫的遞延出貨後，未來公司出貨也將會有令人期待的成長性成長。
另外，強信-KY(4560)長期績效與獲利穩定增長，雖受中美貿易戰短期影響，公司仍舊將大部分收益回饋股東，盈餘的9成大方拿來配息，且未來也將隨獲利成長來提高股息配發率，希望可成為存股族的口袋名單之一。
(時報資訊)
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