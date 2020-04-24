記憶體模組廠第一季受惠DRAM及NAND Flash需求及價格同步走揚，比上游製造廠更會賺，目前以威剛(3260)公布首季每股賺逾2元最高，宇瞻(8271)首季獲利年增逾一倍，EPS 1.53元居次。十銓(4967)前2月每股純益達1.54元，也具獲利衝高潛力，支撐股價維持高檔。

受惠於DRAM及NAND Flash需求及價格同步走揚，威剛在庫存成本優勢下，2020年第一季獲利呈倍數躍升，單季毛利率以23.76%創歷史新高，第一季稅後淨利年成長1.93倍達4.47億元，單季歸屬母公司業主淨利為4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

威剛表示，近期在伺服器、NB、平板、桌上型電腦因疫情推動需求增溫下，OEM大廠備料態度相對積極，但通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國的影響下，經濟活動受到延宕，預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年。威剛已先行調整公司產銷，藉由安全且具彈性的狀態度過第二季的不穩定期，迎接現階段電競熱銷及下半年起陸續回籠的5G及工控應用相關商機。

宇瞻首季財報亮眼，獲利年增逾一倍，EPS 1.53元。主要是受惠DRAM與NAND Flash價格均漲，單季毛利率達21.63%，比去年同期上揚6.31個百分點，帶動獲利更優於營收表現。

宇瞻2020年1-3月營收約19.64億元，較去年同期增加約1%，比去年第四季的19.21億元增加2.21%，呈現不淡的營運表現。單季毛利率21.63%，遠優於去年第一季的毛利率15.32%，淨利歸屬母公司業主1.54億元，年增率129.71%，EPS 1.53元。

記憶體模組廠十銓科技3月營收6.66億元，月增逾5成，也較去年同期增加7.29%，並創4個月新高。十銓第一季受惠記憶體IC價格上揚，自結今年前2月每股純益達1.54元。公司預期短期筆電、視訊會議等設備的急單支撐市場需求。

市場研調機構預期第二季DRAM價格續漲，對記憶體模組廠仍有利。今年上半年營運成長力道更優於上游的製造廠。

(時報資訊)