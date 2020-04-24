世界衛生組織(WHO)意外刊登抗新冠肺炎藥物瑞德西韋臨床試驗失敗的消息，衝擊美股漲幅壓回，美股四大指數僅剩道瓊小漲39點，那斯達克、費城半導體以及S&P 500指數均收跌，日韓股市也雙雙開低，台股今有國家隊挺住，開漲1.46點、報在10367.97點，其後指數陷入震盪，最高一度站上5日線，盤面強勢族群聚焦防疫或題材個股。

權值股方面，股王大立光(3008)開低震盪小跌，跌幅約0.8%，最低一度摔下3700關卡，台積電(2330)、鴻海(2317)均狹幅震盪逾平盤上方，蘋果三傑今表現略顯溫吞，其餘權值股，聯發科(2454)因市場擔憂第二季受大陸市場手機銷售反彈力道不如預期，加上印度、東南亞等國家封城等多重負面因素，與高通在5G的價格競爭恐更激烈，今股價弱勢在平盤附近震盪，聯電(2303)則逆勢走揚逾1.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則聯袂小漲，旺宏(2337)也在任天堂Switch的熱銷話題帶動下，逆勢大漲約2%。

疫情持續延燒，相關防疫概念股熱度不退，台康生技(6589)受惠快篩試劑題材，股價連兩日攻頂，站上1年高峰，寶齡富錦(1760)也同樣持續亮燈漲停，登1年新高價，瑞基(4171)更是連拉4根漲停，續衝天價178元，康那香(9919)盤中則一度登上漲停後打開，整體盤面依舊圍繞防疫相關。

分析師表示，現階段新冠疫情對於市場的干擾逐漸鈍化，且全球央行透過財政與貨幣政策撒錢救市，市場資金充沛，加上國安基金不退場，指數下檔有撐，但考量全球景氣下調、美股財報展望下修，且國際油價崩跌，股市上攻不易，預期指數將區間震盪，加上5月中台股季報公布，且疫情二度感染仍待觀察，都將影響後續盤面表現，另外，台股指數目前仍於短期均線附近震盪，市場觀望近期美股重點財報結果，使量能仍未有效放大，故不易迅速突破上檔季線關卡，但目前短期均線維持多頭排列，月線支撐力道強勁，應趁上有壓下有撐的區間震盪格局，尋找優質業績題材逢低布局。

(時報資訊)