曾跟「飛人」喬丹攜手拿下1996到1998年總冠軍的勇士總教練科爾，眼見喬丹紀錄片「最後一舞」掀起一陣懷念當年喬丹神勇風潮，讓他不禁自爆曾跟喬丹在訓練時爆發激烈衝突，還被喬丹狠狠揮了一拳，但兩人打完架後反而更加信任彼此。

「當時我勇敢反擊，我不知道是否有人這樣做過，」科爾回憶1995年一次訓練時的場景，「那時喬丹正在守我，我用左手肘直接把他揮開，我們開始互噴垃圾話，他率先揮了我一拳，我也馬上反擊，直到隊友趕緊把我們兩人分開。」

「我認為那次打架改善了我和喬丹之間關係，這聽起來有點不可思議，我並非要求大家都這麼做，」科爾表示，「但當時訓練環境很激烈的背景下，這是可以理解的，喬丹絕對是在測試我，我想我通過了測試，從此以後他更信任我。」

從歷史來看，科爾的說法可信度很高，因為隔年公牛順利封王，科爾更在1997年總冠軍賽G6，接獲喬丹傳球投進公牛宣告2連霸的致勝三分球，隨後在1998年總冠軍賽G2最後時刻，把球傳給喬丹完成超前「三分打」，奠定公牛3連霸基礎。

「那個年代訓練強度很大，現在則是更重視保護球員體能，也沒那麼多訓練時間，所以並未那麼競爭，你可以看到詹姆斯打了17或18個球季，喬丹只打12或13個球季，」科爾說，「喬丹替我們設立標準，訓練打架是太常見的事情。」

(中時 )