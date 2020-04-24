口罩實名制上路3個多月，新北市共1133家藥局、2000名藥師投入發放行列，新北市糕餅商業同業公會號召商家，捐贈糕餅、麻糬、鳳梨酥及牛軋餅等名勝特產，慰勞藥師同仁辛勞，市長侯友宜今代表授贈並表示，感謝業者在景氣低迷之際，給予藥師同仁力量，「仗還沒打完，未來還要繼續努力！」

新北市今舉辦捐贈記者會，侯友宜逐一頒發感謝狀，向捐贈商家及單位致謝。他指出，藥師除了日常調劑、衛教、藥物諮詢等業務外，還要日復一日分裝口罩，有時民眾排隊排出火氣，還得維持排隊秩序，避免衝突發生，工作負擔和精神壓力極大，新北市迄今販售超過6500萬片口，真的很辛苦。

侯友宜指出，新冠疫情延燒3個多月，台灣防疫成果備受國際矚目，在第一線提供民眾購買口罩的藥師，功不可沒，也感謝糕餅業者在景氣嚴峻之際，仍願意獻身公益，給予藥師溫暖、力量，「這場仗還沒打完，未來還要繼續努力！」

「這是藥師天職！」新北市藥師公會理事長陳昭元、藥劑生公會理事長洪裕貴指出，前線藥師除了維持藥局日常業務、發售口罩外，還需耐心向民眾說明防疫資訊、最新政策，偶爾受到不耐排隊民眾的抱怨、不滿等情緒，但大家為了全民抗疫，都忍耐下來了，口罩實名制3.0於22日上路，相信能減少藥局負擔。

衛生局長陳潤秋表示，響應活動商家包括新北市糕餅商業同業公會、浩漢食品公司、驊珍食品公司、手信坊食品公司等，捐贈包括糕餅、麻糬、鳳梨酥及牛軋餅等名特產禮盒。此外承澐公司、樹梅文化藝術基金會分別捐贈心靈舒壓CD及書籍，盼紓緩藥師工作壓力。

(中時 )