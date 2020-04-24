台中市長盧秀燕24日強調，是台中市政府內部的兵棋推演，市民朋友可以照常生活，完全不受影響，大家不要緊張。（盧金足攝）

台中市傳出25日要封城，引發民眾恐慌，許多百貨商圈業者憂心周未封城，業績豈不是掛蛋？市長盧秀燕24日上午舉行臨時記者會，解釋台中市明天沒有要封城，是台中市政府內部的兵棋推演，市民朋友可以照常生活，完全不受影響，大家不要緊張。

「因應疫情發展，超前部署，有備無患的作為」，盧秀燕說，昨天有些人在詢問，是不是要封城？台中市沒有要封城，是台中市政府內部的兵棋推演，市民朋友可以照常生活，完全不受影響，最主要是要超前部署，這段時間台中市政府模擬各種可能發生的狀況，預先做演練，預先做應變的一切規畫。

盧秀燕表示，基本上台中市的疫情，相對是平靜，看到全世界各國發展，我們擔心，如果疫情來勢洶洶，萬一譬如說爆發比較大規模的疫情感染，地方政府要怎樣應變？針對這樣的一個課題，包括社區感染，包括大規模疫情爆發，市政府如何來應變，超前部署的作為。

她指出，兵棋推演各單位都要參加，包括衛生、交通、環保、警政、消防等單位，中央也會派員參加，基本上是按照規定，大家都必須參加，過去市政府也不是只在疫情兵棋推演，在各種議題上每個政府、地方政府、中央政府也常常會做一些兵棋推演的工作，最主要是有備無患。

盧秀燕表示，「不過，我們備而不用，大家不用緊張，沒有要封城」，市民朋友可以照常生活，我們只是進行市政府本身的一個兵棋推演。

媒體追問，兵棋推演的劇本出來了嗎？規模多大？對此，盧秀燕說，基本上明天就會知道了，既然這是「應變」，之前有做一些準備的作業，開了兩、三次預演會議，「所以到明天大家就會知道」，這些專業的問題，明天我們就看各個單位怎樣提出問題來，怎麼去解決。

盧秀燕指出，兵棋推演預先演練超前部署目的就在這地方，還要假設模擬各種狀況，當模擬這些狀況以後，有些人提出問題，有些人要提出解決的方案，這個就是這個兵推目的，基本上希望備而不用，大家不用緊張。

至於有那些兵推內容？盧秀燕說，因為這些是比較技術性的問題，因相關措施，政府各系統都在進行當中，專業的問題，交給各單位來進行。

她說，明天應該會有一些揭露，這些都是模擬狀況、不過就是一個兵棋推演，兵棋推演的內容、未來也可能還有其他的兵棋推演。

(中時 )